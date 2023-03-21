3. lige çıkma mücadelesi veren İnegöl temsilcisi Kafkasspor’un yarın deplasmanda oynayacağı Gebze Tayfunspor maçına seyirci yasağı geldi.

Kafkasspor resmi hesabından yapılan açıklamada, Gebze Tayfunspor deplasmanına gitmek isteyen taraftarlarına duyuru yapıldı. Yapılan açıklamada Gebze Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı karar gereği maçın seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Bilindiği üzere, Kafkasspor’un ligin ilk devresinde Gezsespor maçında istenmeyen görüntüler ortaya çıkmış, futbolcuları taşıyan takım otobüsü taşlanmıştı. Yaşanan bu olay üzerine İnegöl Kafkasspor kulübü şikayette bulunmuş, sorumlular cezaevine gönderilmişti.