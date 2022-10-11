Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Portakal Pazar günü deplasmanda oynadıkları Altınova Belediyespor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maça mutlak galibiyet için çıktıklarını belirten Portakal, “Nişantaşı maçından sonra deplasmanda Altınova Belediyespor ile karşılaştık. Maçı kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyorduk. İlk yarı oyun kontrolü bizde olmasına rağmen, pozisyona girmekte sıkıntılar yaşadık. İlk yarının son dakikasında Furkan Yıldırım ile yüzde yüzlük bir pozisyonu golle sonuçlandıramadık ve ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı baskımızı arttırdık ve 62. dakikada Göksu’nun muhteşem asistiyle Hakan Öztürk’ün ayağından gol bularak 1-0 öne geçtik. Fakat defansımızın yaptığı hatayla 3 dakika sonra rakibimiz beraberliği yakaladı. Yapmış olduğumuz baskı ve oyuncu değişiklikleri skoru değiştirmemize yetmedi ve deplasmandan 1 puanla döndük. Cumartesi günü Nilüfer Belediyespor ile karşılayacağız. İnşallah bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılacağız” diye konuştu.

Altınova Kaymakamlığının almış olduğu seyirci yasağına de değinen Portakal, “Maçtan birkaç gün önce seyirci yasağının geldiğini ve Altınova Belediyespor maçında seyirci götüremeyeceğimiz bizlere tebliğ edildi. Futbolun seyirciyle güzel olduğu bir ortamda Altınova Kaymakamlığının almış olduğu karar, keyfi ve insanların gerilmesine sebep veren bir karardı. Seyirci yasağına rağmen kendi araçlarıyla maça gelen ve takımımıza destek veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.