Bölgesel amatör ligin en iddialı takımlarından biri olan İnegöl Kafkasspor, taraftarlarının yoğun katılımıyla, yeni sezona merhaba, dedi.İlk etap çalışmalarını İnegöl’de gerçekleştirecek olan ekibimiz, ikinci etap çalışmaları için kampa girecek.

KAFKASSPOR BAŞKANI CELAL TER; "Biliyorsunuz, kongremizi yapalı yaklaşık iki buçuk ay oldu. Bu süreçte bazı çalışmalarımız oldu. Maçta transfer, tesis, saha ve tribün ile alakalı çalışmalarımız oldu. Bu iki buçuk ay bizim için çok yoğun geçti ama tabii futbol özlemimiz bunu hiçbir şekilde dolduramaz. Biliyorsunuz futbol ayrı bir heyecan; gerek taraftar gerek bizler böyle heyecanlıyız, güzel transferler yaptığımıza, güzel karakterler aldığımıza inanıyoruz. Geçen yıl biliyorsunuz finalde penaltılarla kaybettik. Bu yıl da aynı başarıyı sürdürebilmek için elimizden geleni yaptık, seçici olduk. Transferler konusunda kendi bölgelerine ve bize göre en iyileri olması kaydıyla güzel işler yaptığımıza güzel, karakterler aldığımıza inanıyorum. İnşallah 2022-2023 sezonu başta Kafkasspor, tabii ki bizim sorumluluğumuzda olduğu için, tüm spor camialarına hayırlara vesile olsun bu dönem bütün kulüplerime başarılar diliyorum.

Biliyorsunuz İnegöl biraz başarılara aç. İnşallah İnegölsporumuz ve diğer amatör kulüplerimiz de sezonu kazasız, sakatsız ve belasız geçirmelerini temenni ediyorum herkese başarılar diliyorum ve saygılar sunuyorum" dedi.

KAFKASSPOR ASBAŞKANI EMRE ŞEN;

"Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. 2022-2023 sezonunun açılışını yapmış bulunmaktayız. Takımımız bir süre burada hazırlandıktan sonra kampa gidecek. Allah'ın izni ile geçen senedeki gibi hırsla, azimle ve inançla bu sezona başlıyoruz, azimle devam edeceğiz. Geçen sene final kapısını aralamıştık, şimdi şampiyon olacağız. Önümüzdeki sene artık Kafkasspor'u üçüncü lige taşıyacak ekip burada, takım burada, tam kadroyuz, herkes hazır. Allahın izni ile bu güzel taraftarla, bütün yönetici arkadaşlarımızla, her şey istediğimiz gibi olacak diye inanıyorum" dedi.

KAFKASSPOR MALİ İŞLER BAHADIR HATUNCİK;

"Evet bugün, yeni sezona bismillah, dedik. İnşallah tekrardan geçen senedeki gibi şampiyonluk ümidiyle çıkıyoruz allah nasip ederse. Geçen sene yarım kalan hikayemizi tamamlamak istiyoruz. O yüzden gerekli yatırımlarımızı yaptık, oyuncu ve tesis anlamında gerekli her olanağı sağlamaya çalışıyoruz oyuncularımıza. İnşallah güzel bir sonuç alırız"dedi.

KAFKASSPOR GENEL KAPTANI OĞUZHAN YENİER;

"Geçen sene iyi bir sezon geçirdik ama maalesef finalde kaybettik. Hayırlısı böyleymiş. Bu sene geçen senedeki tecrübelerimizi kullanarak daha iyi bir başlangıç yaptık. Bu sene her şeyi hazırladık daha profesyonel bir takımız. Daha iyi ve daha güçlü bir takımız. Sadece takım değil taraftarımız da bizimle; taraftarımız da çok güçlü, yönetimimiz de çok güçlü. Bu sene karşımıza çıkacak takımlara Allah yardımcı olsun. Biz hazırız, dört gözle fikstürü bekliyoruz. Takım da burada, taraftarlar da burada, yönetim de burada her şey burada görüyorsunuz" dedi.