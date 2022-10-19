Kafkasspor yönetim kurulu üyesi Ömer Baydar hafta sonu galip geldikleri Nilüfer Belediyspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maça kötü başladıklarını daha sonra toparladıklarını ve 2-0 öne geçtiklerini belirten Baydar “Cumartesi günü Bursa derbisinde Nilüfer Belediyespor ile Veysel Karani sahasında karşılaştık. İlk 10 dakika haricinde ilk yarı oyun kontrolü tamamen bizdeydi. Bunun neticesinde Abdullah Çınar ve Göksu Türkdoğan’ın atmış olduğu golllerle 2-0 öne geçtik. İlk yarının sonlarında yediğimiz golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattık. İkinci yarı kontrollü oyun sergileyerek maçtan 2-1 galip gelmesini bildik. Futbolcularımızı, antrenörlerimizi ve bize destek veren taraftar grubumuza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Pazar günü Kullarspor maçından galip gelerek bir seri yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

Kullarspor kulübünün sezon başı seyirci yasağı aldırdığını belirten Baydar, “Kullarspor sezon başında stat şartlarının uygun olmamasından dolayı deplasman seyircisine yasak getirmiştir. Altınova maçında olduğu gibi Kullarspor maçında da seyirci yasağı gelmiştir. Biz yine yönetim kurulu olarak desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.