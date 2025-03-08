Ligde oynanan 21 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan İnegöl Kafkasspor, bu maçlarda bulduğu 20 gole karşılık kalesinde ise 28 gol gördü. Topladığı 24 puanla küme düşme hattının 6 puan üzerinde 11. Sırada yer alan İnegöl temsilcisi, son haftalarda ki çıkışını bu maçta da sürdürmek istiyor.

Son iki iç saha maçından galibiyetle çıkmayı başaran Yeşil Siyahlılar, Silivrsipor’u yenerek ligde üst sıralara çıkmaya çalışacak. Kelkit Hürriyetspor maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Kerem Demir bu maçta forma giyemeyecek.

SİLİVRİSPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde oynanan 21 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi Silivrispor, bu maçlarda bulduğu 33 gole karşılık kalesinde ise 23 gol gördü. 38 puan toplayan ekip ligde 3. sırada bulunuyor.

Konuk ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçın 5’ini kazanmayı bilirken, 2 maçta ise berabere kaldı. Deplasman maçlarında sadece 2 kez kaybeden ekip bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnegöl Kafkasspor-Silivrispor arasında mücadele 9 Mart Pazar günü saat 14.00’de İnegöl ilçe stadyumunda oynanacak.