Kulüp tesislerinde konuşan Kafkasspor yöneticisi Ufuk Adıyaman şu sözlere değindi:

"3.lig 1.grupta hedeflerimiz doğrultusunda takviye yapmaya devam ediyoruz bu doğrultuda transfer listemizde bulunan Ahmet kardeşimizi takımımıza kazandırarak kadro kalitesini arttırdık.

Camiamız ve kendisi adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

İmza töreninde konuşma yapan Ahmet Yılmaz ise,

"Bu büyük camiaya geldiğim için çok mutluyum. Hedeflerimle Kafkasspor’un hedefleri aynı noktada birleşince tereddüt etmeden gelmek istedim. Herkese hayırlı olmasını diliyor, başarılı bir sezon geçmesini temenni ediyorum."