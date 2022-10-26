Kafkasspor U-14 grubu normal sezonu ikinci sırada bitirerek Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için Yeni Karamanspor ve Orhangazi FK ile play-off müsabakaları yapacak. Play-off müsabakaları sonucunda 2 takım Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Minden, “U-14 grubumuz ligi ikinci sırada bitirerek Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için play-off müsabakaları yapacaktır. Play-off grubundaki rakiplerimiz Yeni Karamanspor ve Orhangazi Fk olmuştur. Amacımız U-18 grubumuzdan sonra U-14 grubumuzda Türkiye Şampiyonasında İnegöl’ümüzü temsil etmesidir. Maçlar önümüzdeki hafta oynanacaktır. İnşallah ilk maçımızı kazanıp Türkiye şampiyonasına gitmek için büyük bir adım atmak istiyoruz” diye konuştu.