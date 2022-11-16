Kafkasspor U-14 grubu Bursa’yı Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Kafkasspor U-14 grubu ilk maçında Yeni Karamanspor’u 6-0, ikinci maçında ise Orhangazi Fk ile 4-4 berabere kalarak Bursa’yı Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kafkasspor U-14 Teknik Sorumlusu Kemal Hastürk “Yaklaşık 4 aydır çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Grubumuzu ilk iki sırada bitirerek Türkiye Şampiyonası için play-off grubuna kalmıştık. Play-off grubunda ilk maçımızda Yeni Karamanspor’u 6-0 yendik, ikinci maçımızda ise Orhangazi Fk ile 4-4 berabere kalarak Türkiye Şampiyonasına gitme hakkı elde ettik. Bu başarıda emeği olan futbolcularımı, antrenör arkadaşlarımızı ve bizlere her zaman destek veren yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Amacımız Türkiye şampiyonasında kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmektir” diye konuştu.