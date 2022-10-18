Geçen sezon Türkiye Şampiyonası’nda son dörde kalmayı son anda kaçıran Kafkasspor bu sezonda hedefine ulaşmak için ilk engeli aşarak Elit Lig 1.grupta şampiyon olarak tamamladı.

Son maça kadar puan puana geldiği rakibi Osmangazispor’u 29. dakikada Selim Atış ve 85. dakikada Onur Toraman’ın atmış olduğu gollerle 2-0 yenerek grubunu şampiyon olarak tamamlayıp Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kafkasspor u-18 Teknik sorumlusu Murat Endes, “Öncelikle geçen sezon ve bu sezonda U-18 liginde şampiyon olan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Verilen emeklerin boşa çıkmaması ve netice alınmasından dolayı çok mutluyum. Hedeflerimiz içerisinde grup şampiyonluğunu yakalamamızın yanı sıra kulübümüzü Türkiye şampiyonalarında temsil ederek geçen sezon yakalayamadığımız final grubu müsabakalarında en üst turlara kadar ilerlemek istiyoruz. Başarılı olmak güzel fakat başarı birliktelikten geçiyor. Sayın başkanımız Celal Ter ve yönetim kurulu üyelerine, antrenör kadromuz da bulunan çok değerli eğitmenlerimize, kulüp personellerimize ve tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze ve İnegöl futboluna hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kafkasspor Kulüp Başkanı Celal Ter ise yapmış olduğu açıklamada, “Öncelikle teknik kadromuzu oyuncularımız, yöneticilerimiz her zaman arkamızda olan sponsorlarımızı buradan kutlamak istiyorum. Kafkasspor kulübü her mercide söylüyorum, sadece A takım üzerinde değil gençlerin üzerinde de ciddi yatırımları var, bunların meyvesini aldığımızı düşünüyorum. Bugün gençlerimiz U-18 şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Onları tebrik ediyorum kutluyorum, inşallah finallerde de geçen seneki gibi ucuz bir hakem hatasıyla elenmeyiz. Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.