İnegöl Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Boztepe, yaptığı yazılı açıklamada yolun sonuna yaklaşıldıkça ligin çekişmeli bir hale geldiğini söyleyerek, "Nesine 3. Lig 2. Grupta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Gruptaki her takım, sürpriz sonuçlar alabilecek kapasitede. Özellikle ligin son haftaları yaklaştıkça daha çekişmeli bir lig yaşanacağını düşünüyoruz. Şampiyonluk, play off ve küme düşme hattında olan takımlar için kritik bir döneme girdik. İnegöl Kafkasspor, tüm bu zorlukların üzerinden gelebilecek bir kadroya sahip. Her ne kadar son 3 maçta istediğimiz sonuçları alamamış olsakta, oynanan oyundan oldukça mutluyuz. Gerek teknik heyetimiz, gerekse de futbolcu kardeşlerimiz müthiş bir mücadele veriyor. Bizler yönetim kurulu olarak takımımıza güveniyoruz. Amasyaspor maçıyla yeniden çıkışa geçeceğimizi düşünüyoruz.

TARAFTARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN

Açıklamasında taraftarlara da mesaj yollayan Boztepe, "Ligin 2. yarısına çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk 5 hafta 4 maçımızı kazandık. Sonrasında erken yenilen kırmızı kartlar ve yanlış hakem kararları nedeniyle şanssız sonuçlar aldık.

Şimdi yeniden toparlanma zamanı. Şu an ihtiyacımız olan tek şey bir olmak ve takıma sahip çıkmaktır. Kafkasspor büyük bir camia. Bizler tribünleri doldurarak psikolojik üstünlüğü sağlamamız gerekiyor. O yüzden tüm taraftarlarımızı Cumartesi günü saat 14.00'de İnegöl İlçe stadyumuna bekliyoruz" dedi.