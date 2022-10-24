Kafkasspor Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Hatuncık, Kullarspor deplasmanından almış oldukları galibiyetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

7 puanla iki takımın karşılaştığını belirten Hatuncık, “Ligin dördüncü haftasında deplasmanında Kullarspor ile karşılaştık. Zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Maçın ilk 10 dakikasını çok kötü oynadık ve kalemizde gol görerek 1-0 geriye düştük. Golden sonra hemen tepki vererek, 1 dakika sonra beraberliği yakaladık ve bu dakikadan sonra özellikle ikinci yarı oyuncularımız Ömer Faruk Boz ve Ömercan Aslan sakatlanana kadar ligin en iyi ve en etkili futbolunu oynadık. Burada farkı çok rahat arttırabileceğimiz pozisyonlara girdik. Fakat değerlendiremedik. Oyuncu değişikliğinden sonra biraz ritmimiz bozuldu. Fakat galip gelmesini bildik. Buradan futbolcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah Akhisar maçını da kazanarak, galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.