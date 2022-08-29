

3. Lig yolunda İnegöl'ü temsil edecek olan Kafkasspor'a Gazelli Köyü Yaşatma ve Dayanışma Derneği, birlik ve beraberlik yemeği verdi.

Yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Kafkasspor'a moral ve motivasyon sağlamak için harekete geçen kırsal mahalleler çeşitli organizasyonlar düzenlemeye başladı.

Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında profesyonel kulüplerin izinden giden İnegöl Temsilcisi, bir taraftan hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan, İnegöl'deki iş insanları ve taraftarların verdiği desteklerle 25 Eylül'de start alacak lig müsabakalarına hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneğinin moral ziyaretinin ardından bu kezde Gazelli Köyü Yaşatma ve Dayanışma Derneği çağ kebabı organizasyonu düzenledi.

Kulüp Başkanı Celal Ter, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların tam kadro ile hazır bulunduğu organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Kafkas oyunları ile renklenen programda futbolcularda sahne aldı.

Gazelli Köyü Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yaprak, İnegöl'de çok uzun yıllardan beri 3. Lig özlemi çeken Kafkasspor'a yanlarında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Kırsal mahallelerinde yaşayan kadını erkeği , 7'den 70''e her ferdin Kafkasspor taraftarı olduğunu vurgulayan Başkanı Mehmet Yaprak, " İnşallah bu yıl elbirliğimizle tüm özlemlerimiz sona erecek. Hep birlikte zafer şarkıları söyleyeceğiz. Sezon sonunda da köyümüzde şampiyonluk yemeği vermek istiyoruz. Gerek yöntimimize, gerekse de teknik ve futbolcu kardeşlerimize, başarılar diliyoruz. Şimdiden 3. Lig camiamıza hayırlı olsun. Çünkü Kafkasspor'ın hakettiği lig profesyonel ligdir' diye konuştu.

Kafkaspor Başkanı Celal Ter ise taraflı tarafsız herkesin takip ettiği bir kulüp haline geldiklerini söyleyerek, " Artık bilinen tüm ezberleri bozmak istiyoruz. Kafkasspor , Bursa bölgesinin en büyük kulüplerinden biridir. Ve kulübümüzün hedefi 3. Ligdir. Bu amaçla çalışıyor , bu amaçla projeler geliştiriyoruz. Bize inanan tüm camiamıza , yöneticilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gazelli derneğimizde bizlere sürpriz bir program yaptı. Enfes bir gün geçirdik. Teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimiz inanılmaz mutlu oldular. Başkanımız Mehmet Yaprak, dernek yöneticileri ve mahalle sakinlerimize minnetlerimizi sunuyorum" dedi.