BAL Ligi 14. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kafkasspor'a Cankurtaran deplasman maçında çıkan kısa süreli arbede nedeniyle TFF'den 4 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Çıkan karar siyasi olarak algılanırken, yönetim cezanın iptali için girişimlere başladı .

Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. Cankurtaran- Kafkasspor karşılaşmasında 2 taraftar arasında sözlü atışma yaşanmış , ev sahibi ekibin taraftarının ağır küfür etmesi sonucu kısa süreli bir arbede yaşanmıştı. Yaklaşık 5 dakika süren ve olayların büyüyümemesi için sorumluluk alan tarafın Kafkasspor olmasına rağmen siyasi darbe niteliğinde şok bir ceza verildi.

Ligin son maçında rakibi Gebzsepor'u evinde ağırlayacak olan Kafkasspor'un bu maçı seyircisiz oynaması için düğmeye basıldığı düşünülüyor.

4 maçlık seyircisiz oynama kararı Kafkasspor'da şok etkisi yaparken, böylesine ağır bir kararın verilmesinin ardında Gebze lobisinin olduğu düşünülüyor.

Kafkasspor yönetimi alınan şok ceza kararına itiraz etmeye hazırlanırken, İnegöl siyasetinin bu duruma nasıl bir tepki vereceği ve cezanın kaldırılması noktasında Kafkasspor'a destek verip vermeyeceği merak ediliyor.

HABER MERKEZİ