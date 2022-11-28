Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Çalışkan Cumartesi günü farklı skorla kazandıkları Yalovaspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maça çok istekli başladıklarını belirten Çalışkan, “Cumartesi günü Yalovaspor ile Bursa Veysel Karani sahasında karşılaştık. Maça futbolcularımız çok istekli başladılar, daha önceki maçlarda da bir çok pozisyona giriyorduk fakat pozisyonları sonuçlandırmada sıkıntılar yaşıyorduk. Yalovaspor maçında bu şansızlığımız kırdık ve bulduğumuz pozisyonları golle sonuçlandırarak maçı 8-0 gibi bir skorla kazandık. Buradan futbolcularımızı, antrenörlerimizi ve bizi her daim destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefe doğru emin adımlarla gidiyoruz, bu hafta grubumuzun güçlü takımlarından birisi olan Cankurtaran ile oynayacağız. Futbolcularımıza ve antrenörlerimize olan güvenimiz tam. İnşallah şampiyon olarak bu grubu tamamlayacağız” diye konuştu.