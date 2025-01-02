3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kafkasspor’un ilk Yönetim Kurulu Toplantısı Royal Otel’de gerçekleştirildi.

Yapılan dağılım sonrası Yeni Yönetimde görev bölümü şu şekilde gerçekleştirildi;

Sedat Yavuz (Başkan), Deniz Erdem( Başkan vekili), Mustafa Sevim (Başkan Vekili), Nuri Orhan ve Murat Ünver (Altyapı ve Amatör Spor Branşlardan Sorumlu Asbaşkan), Yücel Demir ve Hasan Boztepe (Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan), Bahattin Korkmaz ve Adnan Kemal Aydın (Mali Şube ve TFF’den Sorumlu Asbaşkan), Ahmet Bayhan ve Gürkan Ordu (Basın , Hukuk ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan), Erdal Bayraktar (Reklam, Pazarlama ve Sosyal Medyadan Sorumlu Asbaşkan), Hasan Yavuz (Alt Yapı Sorumlusu), Olcay İleri (Futbol Şube Sorumlusu), Rasim Erdem, Şaban Ertaş, Selamettin Yavuz (TFF Temsilcileri), Metin Sevinç ve Zafer Tuncer (Basın Sözcüsü), Rıdvan Şentürk (Reklam Pazarlama), Yavuz Güneşli (Amatör Branşlar), Ersin Karakurt, Bedirhan Bedir ve Yunus Emre Ay (Genel Kaptan), Yusuf Şehitoğlu (Mali İşler Sorumlusu), Gürkan Ordu (Hukuk İşleri Sorumlusu), Uğurcan Adıyaman (Lokal ve Tesis Sorumlusu), Nurullah Baştürk(Taraftar Sorumlusu), Haluk Özbek, Yakup Cansever, Mehmet Yaprak, Emre Ekren, Enes Karakurt, Furkan Göksel ve Semih Gümüştekin (Yönetim Kurulu Üyesi)

5 YENİ TRANSFER OLACAK

Toplantıda ayrıca kulübün mali durumu ve transfer politikalarına yönelik bazı kararlar alındı. Kulüp Başkanı Sedat Yavuz, acil ödemelerin en kısa sürede ödeneceğini söylerken, teknik heyetle yaptıkları görüşmeler sonrası ihtiyaç olan bölgelere 5 yeni oyuncu transfer edilmesi noktasında fikir birliğine varıldığını söyledi.