Kafkasspor Yönetim Kurulu üyesi Erkan Taşdemir Pazar günü deplasmanda oynadıkları Kavacıkspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanabilecek birçok gol pozisyonlarına girdiklerini belirten Taşdemir, “Pazar günü deplasmanda Kavacıkspor ile karşılaştık. Maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğümüz ve birçok net gol fırsatından yararlanamadığımız karşılaşmayı maalesef berabere bitirdik ve liderliğimizi devam ettirdik. Amacımız sezon sonuna kadar liderliğimizi devam ettirmektir. Pazar günü bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Oldukça kalabalık bir grupla İstanbul’da takımımızı desteklediler. Onlara galibiyet armağan edemediğimiz için üzgünüz. İnşallah Gebze Tayfunspor ile yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz” diye konuştu.