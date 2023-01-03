Bölgesel Amatör Lig(BAL) 14. Grupta mücadele veren İnegöl ekibi, gözünü 3. Lige dikti. İlk yarıyı 3. sırada tamamlayan ekibimiz, 4 futbolcuyla yollarını ayırırken yerlerini flaş isimlerle doldurdu.

Kafkasspor’da forma giyen orta saha oyuncuları Engincan Koşar, İsmail Şahin ve Mustafa Berk Kaya ile yollar ayrılırken, defans hattında forma giyen Vedat Çıkın ise 2. Lig ekibi Diyarbekirspor’a transfer oldu.

2. yarıya hızlı ve güçlü başlamak isteyen Kafkasspor, gösterdikleri performanslarla birçok kulübün radarına takılan isimleri markaja aldı.

Hareketli günler geçiren İnegöl temsilcisi, Feriköyspor’un 10 numarası Yusuf Kızıltaş ve Büyükçekmece Mimarobaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Hasan Çaylan’ı kadrosuna kattı.

BAL Ligi 13. Grup lideri Silvrispor’un kanat oyuncusu Ali Arashan ile geçtiğimiz yıl Kafkasspor’da forma giyen daha sonra ise Manavgat Belediyespor’a transfer olan Yusuf Demir’i de renklerini bağlayan Kafkasspor, yaptığı transferler ile ses getirmiş oldu.

İnegöl ekibi, 2. Lig takımına transfer olan Vedat Çıkın’ın yerini doldurmak içinde çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan profesyonel ekiplerin Kafkassporlu bazı oyuncuları resmen istediği öğrenilirken, İnegöl ekibiyle bonservis konusunda görüşmelerin devam ettiği belirlendi.

Celal Ter başkanlığında ki Kafkasspor’un 3. Lige çıkma yolunca tüm şartları zorladığı, seyir zevki yüksek bir takım oluşturmak içinde mücadele verildiği belirlendi.