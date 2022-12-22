3. Lige çıkma mücadelesi veren İnegöl temsilcisi Kafkasspor’un ilk yarının son maçında konuk olacağı Gebzespor maçı öncesinde Gazelli Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği antrenmanı ziyaret etti. Baklava ikramında bulunan dernek yöneticileri, lider Gebzespor’u yenme sözü aldı.

Alanyurt Spor Tesislerinde Gebzespor maçı hazırlıklarını sürdüren Kafkasspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. Hafta içinde Teknik Direktör Hüseyin Yoğurtçu ile karşılıklı olarak yollarını ayıran İnegöl temsilcisi, takımı Sportif Direktör Nafi Bilaloğlu’nun gözetiminde Kemal Hastürk ve Özkan Özel’e temsil etmişti.

Teknik heyet değişimin ardından camia kenetlenirken sürpriz ziyaretlerle destekte çığ gibi büyüyor. Lider Gebzespor ile karşılaşacak Kafkasspor’u çalışmaların devam ettiği Alanyurt Spor Kompleksinde ziyaret eden Gazelli Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Kafkasspor Başkanı Celal Ter, Kafkasspor Yönetim Kurulu tarafından karşılandı. Antrenmanı izleyen dernek yöneticileri, antrenmanın ardından teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.

Kafkasspor Başkanı Celal Ter, namağlup olarak devam ettikleri ligde, yönetim kurulunun katkıları kadar, taraftarlarında büyük destek ve emekleri olduğunu söyleyerek, Gazelli Derneği’ne de her zaman yanlarında oldukları için teşekkürlerini sundu.

3 PUANLA DÖNECEĞİMİZDEN EMİNİZ

Hafta sonu karşılaşacakları zorlu maçta galibiyete odaklandıklarını dile getiren Başkan Celal Ter, “Biz, teknik heyet, futbolcu kardeşlerimiz ve taraftarlarımızla kenetlendik. Gebzespor maçından 3 puanla döneceğimizden eminiz” dedi

PAZAR BÜYÜK BİR ZAFER YAŞATMANIZI BEKLİYORUZ

Gazelli Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yaprak ise, “Bugüne kadar bizleri mutlu ettiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bizler sizlerin sezonda şampiyon olacağınızdan eminiz. Pazar büyük bir zafer yaşatmanızı bekliyoruz. Dernek olarak, hem yönetimin hem de teknik heyet ve siz futbolcu kardeşlerimizin can-ı gönülden yanınızdayız“ şeklinde konuştu.

Futbolcular ise yapılan konuşmaların ardından galibiyet sözü verdi.