Kafkasspor yönetimi Gebzespor’un yaptığı açıklamaya cevap yazısı yayınladı.

Pazar günü Gebze’de Kafkasspor’a yapılanlar sonrası takım otobüsü taşlanmış, Kafkas Camiası ise yaşananlara tepki göstermişti. Gebzespor yönetimi olaylardan 24 saat sonra açıklama yaparak yaşananları tasvip etmediklerini belirtmişti.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Kafkasspor cephesinden yazı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“Gebze Spor Başkanı ve yönetim kurulunun hezeyan dolu açıklamalarını hayretle okuduk. Evet geçtiğimiz Pazar günü önem derecesi yüksek bir müsabakaya çıkacağımızın camia olarak farkındaydık. Kulübümüzün ve taraftar grubumuzun resmi sosyal medya hesaplarından ortamı gerecek spora yakışmayan şekilde paylaşımlardan kaçındık. Şimdi bu açıklamaya istinaden merak ettiklerimiz şunlardır;

Gebze Spor yönetim kurulu taraftarlarına teşekkür ederken, Cumartesi gecesi takımımızın kamp yaptığı otele saat 02.00 ile 02.30 arası gelen ses bombaları ve havai fişeklerle rahatsızlık verenlere mi, yoksa takımımız sahaya ısınmaya çıktığı andan itibaren maç bitimine kadar bütün Gebze ve Kocaeli protokolü maçta olmasına rağmen megafon eşliğinde küfür edilmesine mi, yoksa protokol tribününden yedek kulübesinde bulunan antrenör ve oyuncularımıza telefon, çakmak, şemsiye vb. şeylerin atılmasına mı, yoksa saha içindeki top toplayıcı ve gazeteci kimlikli kişilerin yedek oyuncularımız ve kalecimize dalaşmasına mı, yoksa maçın son 15 dakikası ve uzatma bölümünde sahaya 6-7 adet top atanlara mı veya münferit olay olarak bahsettikleri daha önce Gebzespor’la hiç karşılaşmamış, hatta Gebze şehrine gelmemiş olan takımımızın 100 kilometre hızla hareket halindeki otobüsünün direk şoför tarafına parke taşları ile saldıran yaşları 25 ila 30 arası olduğunu düşündüğümüz cana kasteden bu insan dışı varlıklara mı teşekkür etmiştir. Son olarak bu sezon 3-4 maç seyircisiz oynama cezası almış bir kulüp yönetiminin taraftarına teşekkür etmesi bu tür olayları tasvip ettiğinin göstergesidir.

Bir diğer merak ettiğimiz konu da emniyet mensuplarının otobüsümüzü arkadan takip etmesine rağmen kulüp müdürümüzün 3-4 defa arayıp yol kenarlarından otobüse yabancı cisimler atıldığı ve üst geçitlerde Gebze Spor atkılı kişilerin beklediğini söylemesine rağmen önlem alamayan veya özellikle almayan emniyet güçlerinin neyi amaçladığını anlayamıyoruz. Kaldı ki emniyetin tutumunu Pazar sabahından münferit araçlar hariç 22 araçla (otobüs, midibüs) yola çıkan taraftarlarımız geç kaldıklarını, feribot değil de köprü yolunu kullanacaklarını bildirdiğinde baştan bu güzergahı kabul edip yarım saat sonra hayır güzergahı değiştiremezsiniz biz önlemimizi feribot tarafına göre aldık deyip, zaten maça bizim istediğimiz zaman gireceksiniz dediğinde anlamalıydık.

Kaldı ki hakem hataları ile maç kazanmaya alışkın oldukları için sahada ezilmemek adına bu tür organize işler içinde olmalarını bu maçta 10.dk da bir golümüz 25. Dk da bir penaltımızın verilmemesinden gayet iyi anlıyoruz.

Velhasıl bir müsabaka oynandı ve sonuçlandı. Gebze Spor yönetim kurulunun bu akla mantığa sığmayan açıklamalarında son olarak bahsettiği haklı galibiyetlerini spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sporun fair-play ruhunu son maçımızda misafirperverliğimizle tüm sporseverlere göstereceğimizi bildiriyoruz.”