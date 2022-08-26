Kafkaspor Kulüp Başkanı Celal Ter ve yönetim kurulu üyeleri, Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu’nu yeni tesislerde ziyaret etti. Ter ve ekibi 50 adet kombine bileti satın alarak kulübe destek verdi.

Önceki gün ilçemizde faaliyet gösteren amatör kulüp başkan ve yöneticilerini ağırlandığı İnegölspor’daki toplantıya, mazeretlerini bildirerek katılamayan Kafkaspor Başkanı Celal Ter ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün kulüp tesislerini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Önceki gün ilçemizde faaliyet gösteren amatör kulüp başkanlarını ve yöneticilerini tesisimizde ağırlamıştık. Kafkaspor Başkanımız Celal Ter ve yönetim kurulu üyeleri önceden planlanmış programları olduğu için bizleri arayarak toplantıya katılamayacaklarını belirmişlerdi. Bugün de başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretimize geldiler. Ayrıca yönetim olarak kulübümüze 50 kombine bileti alarak ta destek verdiler. Ziyaretleri ve destekleri bizleri son derece mutlu etti. Toplantıda da söylediğim gibi tüm amatör kulüplerinin karşılığıdır İnegölspor. Bizler hepimiz İnegöl’ün başarısı için çalışıyoruz. Kafkasspor’umuza 3.Lig yolunda başarılar diliyorum. Kafkasspor’umuza çıktığı şampiyonluk yolunda, üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum ve kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Kafkaspor Kulüp Başkanı Celal Ter ise İnegölspor tesislerinde önceki gün düzenlenen toplantıya, önceden planlanmış programları olduğu için katılamadıklarını belirterek, “Bugün yönetim kurulu üyelerimiz ile İnegölspor Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu’nu ziyaret etmek istedik. Malumunuz hafta sonu İnegölspor’umuzun maçları başlıyor. İnegölspor’umuza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Şampiyonluk yolunda İnegölspor’umuza destek vermek amacıyla, yönetim kurulu olarak 50 kombine aldık. Bizler her zaman İnegölspor’umuzun yanındayız. Bizlerinde hedefi şampiyonluk. El birliği ile elde edeceğimiz başarılarla ilçemizi daha iyi bir şekilde temsil edeceğiz. İnegöl şehri bunu hak ediyor. İnşallah İnegölspor’umuz sezon sonu şampiyon olarak 1.Lige çıkar, bizlerde aynı şekilde şampiyon olup 3.Lige çıkarız” ifadelerini kullandı.