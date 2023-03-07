Kafkasspor yönetimi, deprem nedeniyle ligden çekilen Kahramanmaraş İstiklalspor kulübünün başarılı oyuncusu Turgay Tiryaki ile anlaştı.

Başarılı orta saha oyuncusunu transfer ettiklerini duyuran Kafkasspor Başkanı Celal Ter, “Kahramanmaraş İstiklalspor'dan 1993 doğumlu orta saha mevkiinde oynayan Tugay Tiryaki'yi transfer ettik. Tugay Tiryaki'ye Kafkasspor ailesine hoş geldin diyor, Kartal armalı forma ile başarılar diliyoruz. Ayrıca, transferde bizlere kolaylık sağlayan Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz” dedi.