İnegöl’ü BAL Liginde temsil edecek olan Kafkasspor’da Nişantaşıspor’la oynanacak maçın hazırlıkları sürerken, önceki yıllarda görev yapmış başkan ve yöneticilerden oluşan Çveneburililer grubu antrenman sahasına giderek tatlı ikramında bulundu.

Mesudiye sahasında çalışmalarını sürdüren Kafkasspor’da moral ziyaretleri sürüyor. Kulüpte daha önce şampiyonluk yaşamış olan eski başkan Osman Şentürk ile farklı dönemlerde birçok başarıya imza atmış olan eski yöneticilerden oluşan Çveneburililer grubu Celal Ter başkanlığında 3.lige çıkma mücadelesi verecek olan Kafkasspor’un teknik heyet ve futbolcularına başarı dileklerini sundular.

Antrenmanı izledikten sonra baklava ikramında bulunan grup, daha sonra temennilerde bulundu. Grup adına konuşan eski başkanlardan Osman Şentürk, uzun yıllardır kurulan 3. Lig hayalinin bu yıl gerçekleşeceğine inandıklarını söyledi.

Eski Asbaşkanlardan Nihat Bayraktar ise geçtiğimiz yıl penaltılarla kaybedilen 3. Lig hayalinin gerçekleşmesi adına, başkanından malzemecisine kadar herkesin daha fazla sorumluluk aldığını ve bu durumdan çok memnun olduklarını ifade etti.

Kafkasspor Başkanı Celal Ter ise, “Bu camia her şeyin en iyisini hak ediyor. Birbirinden değerli ve karakterli bir ekip kuruldu. El birliği ile zafere yürüyeceğimize inanıyorum. Bu yıl Kafkasspor’un yılı olacak. Ben İnegöllü tüm sporseverleri Cumartesi günü Bursa Atıcılar sahasında Nişantaşıspor maçına davet ediyorum” şeklinde konuştu.

İyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.