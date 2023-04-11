CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin 'yok sayıldık' sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin "Millet İttifakı kurulurken davet edilmedik, yok sayıldık" sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

"HALK DERSİNİ VERECEK"

Kaftancıoğlu, İnce'nin sözlerini alıntıladığı paylaşımında, "Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç. Ne güzel söylemiş atalarımız Sorumluluk denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek" ifadelerini kullandı.