Kağıthane Belediyesi’nin 2022 yılı faaliyet raporu meclis onayından geçti. Bir yıl içerisinde yapılan hizmetleri meclis üyeleriyle paylaşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sözünü verdiği projelerin yüzde 95’ini hayata geçirdiklerini söyledi.

Kağıthane Belediyesi’nin 2022 yılı faaliyet raporu meclis onayından geçti. Bir yıl içerisinde yapılan hizmetleri meclis üyeleriyle paylaşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sözünü verdiği projelerin yüzde 95’ini hayata geçirdiklerini söyledi.

Kağıthane Belediye Meclisi Nisan ayı oturumu, Belediye Başkan Vekili Nazmi Toro başkanlığında yapılırken gündem 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu’ydu. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin 2022 yılı başta olmak üzere görevdeki dört yıl boyunca Kağıthane’de gerçekleştirilen projeleri meclis üyeleriyle paylaştı. Meclisin onayına sunulan faaliyet raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kentsel dönüşümden sağlığa, kültür sanattan altyapı çalışmalarına her alanda Kağıthane’de Türkiye’ye örnek projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Öztekin, seçim öncesi sözünü verdiği 53 projenin yüzde 95’ini tamamladıklarını belirtti. Başkan Öztekin; ’’ Yatırımları hayata geçirirken zamanı, insan kaynağını ve bütçemizi en doğru şekilde kullanarak hiç borçlanmadık. Belediyemiz 2022 yılını da borçlanmadan geride bıraktı.’’ dedi.

Kağıthane’de son dört yılda hayata geçirilen projeler arasında; Kentsel dönüşüm, Yeşil Vadi, Uygulamalı Eğitim Platosu, Dikey Tarım Merkezi, spor merkezleri, otoparklar, parklar, tarihi eserlerin restorasyonu, Can Dostlar Ofisi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, yeni ibadethaneler, Gençhane, üç yeni meydan, 5 yeni millet kıraathanesi, çocuk kütüphanesi, Maharetli Eller Çarşısı, Uzay Evi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, kreşler, Gençlik Kulübü, Kültür ve Sanat Akademisi, Proje Üretim Merkezi, Siber Güvenlik ve Kodlama Okulu, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi, Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi, Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, Sporcuhane, iki adet modern kapalı otopark ve pazaryeri, İstihdam Hizmet Noktası, Tarihi ve Kültürel Mirası İhya Çalışmaları, metrolar, Çevre ve Geri Dönüşüm Merkezi, yayalaştırılmış alışveriş caddeleri, millet bahçeleri, tematik sokaklar, Sosyal Medya Stüdyosu, Kolay Kağıthane, Belediyedijit, akıllı şehir mobilyaları, yeşil alanlar ve botanik park projeleri yer alıyor.