Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmasıyla 2 polisin yaralandığı, 1 saldırganın öldüğü ve 1’i yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda incelemeler sürüyor. Saldırganlara ait olduğu düşünülen 2 motosiklet çekici yardımıyla incelenmek üzere emniyete götürülürken bariyerlerle kapatılan sokakta olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü görüldü.

Gece saat 00.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru göğsünden vurularak yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda Özel Harekat, Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları (Bekçi) yönlendirilmiş, cadde ve sokakların girişleri ablukaya alınmıştı.

Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirilmiş, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği operasyon sonrası ise ekiplerin sokaktaki çalışmaları devam ediyor.

Gündüz çekilen görüntülerde, olay yeri inceleme ekiplerinin sokakta delil topladığı ve saldırganlara ait olduğu düşünülen 2 adet motosikletin ise incelenmek üzere emniyete götürüldüğü görüldü.

Öte yandan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 polis memurunun durumunun ciddi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Bariyerle kapatılan sokakta polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.