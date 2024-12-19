Olay, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Kağıthane’ye bağlı Çeliktepe Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde 2 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı evine geldi. Mohseni bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mohseni, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının 2 yaşındaki kızının evde mahsur kaldığı anlaşılınca, itfaiye ekipleri küçük kızı pencereden alarak kurtardı. Mohseni’nin hastanede tedavisi sürerken, durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha