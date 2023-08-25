Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmasıyla 2 polisin yaralandığı, 1 saldırganın öldüğü ve 1’i yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gece saat 00.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru göğsünden vurularak yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Hakan Telli yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Evli, 2 çocuk babası ve 16 yıllık emniyet mensubu olduğu öğrenildi. A.Y.Ç. İsimli polis memurunun ise ağır yaralı olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirilmiş, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirilmişti.

İstanbul Valiliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

“25.08.2023 tarihinde saat 01.55 sıralarında Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir adrese “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine intikal eden ekibimize, ikamete giriş esnasında içeride bulunan şahıslar tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli Polis Memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır.

Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A isimli şahıs ölü, O.A isimli şahıs yaralı G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir.

Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli Polis Memurlarımız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

A.Y.Ç. isimli Polis Memurumuzun tedavisi devam etmektedir. Konu ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Operasyonda Şehit olan polis memurumuz Hakan Telli’nin cenazesi bugün saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından memleketi Tokat’a gönderilecektir.

Emniyet teşkilatımıza 2007 Yılında İzmir’de katılan aziz şehidimiz Hakan Telli evli ve iki çocuk babasıydı.

Aziz milletimizin başı sağ olsun. 25.08.2023

Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadeleri kullanıldı.