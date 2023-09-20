Kağıthane’de yaklaşık 2.5 ay önce öldürülen zihinsel engelli adamın 17 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. Katil zanlının kaçmasına yardımcı olan ve cinayete azmettiren kadın da gözaltına alındı.

Olay, 10 Temmuz tarihinde saat 18.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, semtte “Deli Hikmet” lakabıyla bilinen ve mahalleli tarafından ilgilenilen zihinsel engelli Hikmet Aydoğan (52), sokakta yürüdüğü esnada iki kişiyle tartışmaya başlamış,

tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada şahıslar kağıt toplayıcılığı yapan Aydoğan’ı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Aydoğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

2.5 ay önce gerçekleşen cinayetin zanlıları yakalandı

Cinayetin ardından çalışma başlatan cinayet büro amirliğine bağlı ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Hikmet Aydoğan’ı bıçakla öldüren kişinin 17 yaşındaki M.A.K. olduğu tespit edildi. M.A.K.’nın, Aydoğan’ı arkasından bir süre takip ettiği daha sonra yanına yaklaşarak yaraladığı, daha sonra Tamer Ç. (48) isimli şahsın kullandığı motosikletle firar ettikleri belirlendi.

Öte yandan Aydoğan’ın aklen malul olduğu, olay yerine yakın bir adreste abisiyle birlikte yaşadığı, gün içerisinde olay yerinde dolaşarak yoldan geçenlere bağırarak küfürler ettiği ve saldırgan davranışlar sergilediği belirlendi. Soruşturmanın devamında Aydoğan’ın cinayetten önce 72 yaşındaki Ayşe O. ile tartışarak ittiği öğrenildi. Ardından operasyon için düğmeye basan ekipleri Kağıthane ve Eyüpsultan’daki 4 farklı adrese eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 3 şüpheli de yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.