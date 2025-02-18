Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Yalova’da 81 ilden 2034 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek 2025 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kağıtspor’un Jeet Kune Do Takımı, 13 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Kocaeli’de derece alan sporcular;

Samet Ulusoy (Erkek Büyükler) 1., Ahmet Eren Demir (Erkek Gençler) 1., Ekrem Taha Ataş (Erkek Yıldızlar) 1., Berat Efe Dinç (Erkek Yıldızlar) 1., Yusuf Doğanay Yangın (Erkek Yıldızlar) 1., Nuhat Acar (Erkek Büyükler) 1., Atakan Taha Usta (Erkek Minikler) 1., Zeynep Ayşe Yangın (Bayan Yıldızlar) 1., Hayrunnisa Deniz (Bayan Yıldızlar) 1., Nisa Nur Şentürk (Bayan Yıldızlar) 1., Hatice Şevval Yıldırım (Bayan Gençler) 1., Esmanur Ataş (Bayan Gençler) 1., Yağız Alp Alıcı (Erkek Gençler) 1., Atakan Söylemez (Erkek Yıldızlar) 2., Muhammed Ali Çakmak (Erkek Gençler) 2., Metehan Öztürk (Erkek Gençler) 2., Dilara Belen (Bayan Gençler) 3., Sude Naz Keleş (Bayan Gençler) 3., Dilara Güner (Bayan Gençler) 3. ve Hamza Durmuş (Erkek Yıldızlar) 3. oldu.

Filistinliler temsilen Filistin Wushu Kung Fu Milli Takım Antrenörü Tawfek Ganem de protokolde yer aldı. Dünya Jeet Kune Do Federasyonu (WJKDF) ve Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu’nda (IJKDF) Federasyon Başkan Yardımcısı, Eğitim ve Teknik Kurul Başkanı olarak görev yapan kulüp antrenörü Yüksel Yılmaz, sporcularını tebrik ederek çalışmalarına daha da sıkı devam edeceklerini belirtti.