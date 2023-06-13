Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kağıtsporlu başarılı eldivenleri katıldıkları turnuvada 3 bronz madalya kazandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un her branştaki başarıları durmaksızın devam ediyor. Son olarak Mavi Beyazlı kulübün başarılı eldivenleri Türkiye Şampiyonasından başarılarla döndü.

848 SPORCU ARASINDA MÜCADELE ETTİ

Sakarya ilinde düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 67 ilden 848 sporcu kürsü için mücadele etti. Şampiyonada mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcuları Uğur Taşpınar 60 kilogramda, Eylül Aslan 60 kilogramda ve Buse Cankal 63 kilogramda bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Başarılı sporculara ödülleri protokol tarafından takdim edildi.