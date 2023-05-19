Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli sporcusu Enes, Fas'ta ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli yıldızı Enes Bulut, Fas'ta düzenlenen ve dünyanın en prestijli Karate organizasyonlarından olan Karate Premier League Şampiyonasında üçüncülük kürsüsüne çıkarak ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.

Dünya Karate Federasyonunun en önem verdiği maç takvimlerinden biri olan Karate1 Seri A, Fas’ın başkent Rabat kentinde yapıldı. Onlarca ülkeden, yüzlerce şampiyon sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye Karate Milli Takım adına tatamiye çıkan Büyükşehir Kağıtspor’un milli sporcusu Bulut, şampiyonadan bronz madalya ile döndü.

BAŞARILARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Karate Premier League Şampiyonasına kentimizden katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli sporcu Enes Bulut, geçtiğimiz yıllarda yine milli takımımız adına Olimpiyat, Dünya ve Avrupa dereceleri kazanarak ülkemizi ve kentimizi gururlandırmıştı.