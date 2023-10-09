Kocaeli 13. Kitap Fuarı kapsamında roman kahramanları yapay zekayla canlandı, Kocaeli’nin kadim esnafları da çizgilere yansıdı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de kitap fuarcılığı alanında örnek gösterilen 13. Kocaeli Kitap Fuarı tüm heyecanıyla devam ediyor. Güzel ve nitelikli bir kültür sanat ortamını şehre sunan Büyükşehir, bu yılki fuar için Yapay Zeka, Şehri-i Mahal Minyatür ve Kadim Esnaflar olmak üzere 3 ayrı başlıktan oluşan özel sergiler hazırladı. Sergiler, kitap dostları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kitap tutkunlarının büyük ilgisini çeken sergilerden ilki Yapay Zekâ ile tasarlanan ‘Roman Kahramanları’. Sergi; Dünya ve Türk Edebiyatının önemli eserlerindeki kahramanların gerçek hayatta yaşasalardı nasıl görünebileceğini gelişmiş yapay zeka uygulaması ile tasarlandı. Sergide, romanların geçtiği dönemin etkileri ve yazarının kahramanı anlatırken verdiği ipuçlarından yola çıkılarak, 33 roman kahramanının gerçek hayatta nasıl görünebileceği çizildi.

ŞEHR-İ MAHAL MİNYATÜR SERGİSİ

13. Kitap Fuarı’nın ikinci özel sergisi ise Kocaeli'nin tarihi mimari eserlerini, kültürel değerlerini, toplumsal birikimini ve hikâyelerini kullanarak hazırlanan minyatür sergisi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Geleneksel El Sanatları Bölümü sanatçıları tarafından hazırlanan sergide; Süleyman Paşa ve Mescidi, Selim Sırrı Paşa ve Konağı, Seka Kâğıt Fabrikası ve Mehmet Ali Kâğıtçı, Sultan Abdülaziz ve Kasrı Hümayun gibi 41 eser minyatürlere aktarıldı.

Büyükşehir, 13. Kitap Fuarı’nda esnafları da unutmadı. Bu bağlamda kentin hafızası olan esnaflar, bu yılki 13. Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Kocaeli’nin 11 ilçesinden birer esnaf ve İzmit'ten beş esnaf olmak üzere çeşitli meslek kollarında çalışan 16 esnafı belirleyen Büyükşehir, onların kurgusal öykülerini kaleme alarak sergi ortamına taşıdı. Kocaeli Kongre Merkezi’nin hemen önünde sergilenen eserlere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.