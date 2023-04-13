Kahramanmaraş'ta esnaf için planlanan 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nca depremlerin ardından bölgede barınma hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Osman Varol, depremin hemen ardından başladıkları çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların sosyal ve ticari hayatının devam edebilmesi için de geçici çarşı alanları oluşturduklarını belirten Vali Varol, "Şu ana kadar 2 bin 700 dükkandan oluşan çarşılar planlandı. Bunun 1.350'si Kahramanmaraş'ta şu an faal durumda. Özellikle şehrin zaten sosyal ve ekonomik olarak kalbini oluşturan alanlarda planlama yapıyoruz" diye konuştu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Vali Varol, önce altyapıyı oluşturup bazı yerlerde prefabrik bazı yerlerde de konteyner şeklinde çarşılar kurduklarını vurgulayarak, "Bunları, o bölgede daha önce faaliyet gösterenler öncelikli olmak üzere, fazla sayı olursa da kurayla esnaflarımıza veriyoruz. Bu, şehrin hafızasını da yitirmesini engelleyecek bir husus. Şehrin kalbi, göbeği dediğimiz o bölgedeki ticari hayatı canlı tutmak zorundayız" dedi.

Egemenlik Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda kasaptan bakkala, lokantadan terziye, berberden elektronik eşya tamircisine kadar çeşitli alanlardaki esnaf iş yerlerinde hizmet veriyor.