6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra şehirde toparlanma sürecine katkı sağlamak adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve kamu kurumları iş birliğiyle şehre kazandırılan 3 bin 615 geçici iş yerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnaflar, deprem sonrası şehirde ticaretin canlanmasına da katkı sağlıyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Asrın felaketinde iş yerleri kullanılamayacak hale gelen esnafların ticari faaliyetlerini sürdürmesi için Kahramanmaraş genelinde planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 615’i tamamlanarak kura ile hak sahiplerine teslim edildi.

Şehrin çeşitli noktalarına konumlandırılan geçici iş yerleri esnafa umut oldu.

Şehirde ticaretin canlanması noktasında büyük önem taşıyan geçici iş yerlerinden duyduğu memnuniyeti belirten esnaflar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.