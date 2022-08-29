Kütahya'dan yola çıkarak Bursa'nın Mudanya ilçesine giderken İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan, 5 kişinin ölümüne 38 kişinin yaralanmasına neden olan tur otobüsü kazasının soruşturması sürüyor.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, İnegöl’ün Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Sürücü Kenan Yiğit yönetimindeki 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 saat süren kurturma çalışmaları sonucunda 38 yaralı Bursa ve Kütahya’daki hastanelere sevk edildi. Kaza sonucu otobüs sürücüsü Kenan Yiğit'in yanı sıra, Şule Dağdelen, Nazan Kaytan, Mustafa Kemal Girgin, Fatih Kalemiş, hayatını kaybetti. Kazanın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirdiği 2 savcı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bilirkişi de inceleme yaptı. Bilirkişinin ilk tespitlerine göre kazanın fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı yönünde rapor tuttuğu öğrenildi.

AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Soruşturma kapsamında otopsileri yapılan 5 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Cenazeler, defnedilmek üzere Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gönderildi. Öte yandan 38 yaralının tedavilerinin sürdüğü, 4 kişinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Otobüs kazasının yaşandığı bölge ise havadan görüntülendi. Keskin virajlı yokuş aşağı olan yollar ve otobüsün uçtuğu alan havadan görüntülendi.