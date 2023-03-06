İnegöl'de kahreden olay! Boğazını bıçakla kesti

Yeniceköy mahallesinde bir evde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olan genç, bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.

Olay Yeniceköy mahallesinde bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Hüseyin S.(32), intihar etmek istedi. Mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kesti. Kanlar içinde kalan genci gören ailesi durumu 112'ye bildirdi. Yaralı olay yerine gelen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 milimle şah damarını kesmekten kurtulan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.