Gıda fiyatları artmaya devam ederken birçok ülkede de besin ürünlerine erişim ciddi anlamda zor hatta imkansız. Dünya küresel bir gıda kriziyle mücadele ederken bir yandan da gıda israfı hız kesmeden devam ediyor. İsrafın önüne geçmek için serpme kahvaltıyla ilgili de İnegöl’de bir karar alındı.

Çamlıca Et Restoran sahibi Bülent Temelli, ülke genelinde yıllık serpme kahvaltı nedeniyle 100 milyar liralık israf yaşandığını ve ürünlerin yarısının çöpe gittiğini belirterek, "Bunu önlemek için İnegöl’de bir ilki gerçekleştirerek serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık. Çamlıca'da hem israfın önüne geçmek, hem de yenilen ürünün hesabında tasarruf için serpme kahvaltıdan seçme kahvaltı dönemine geçiyoruz. Beğeneceğinizi umuyor, denemeye bekliyoruz” dedi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yapılan bir araştırmada son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltıların yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu belirtilirken, serpme kahvaltılarda zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ve ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiği açıklanmıştı.

Türkiye'de hane tüketiminden tedarik zincirlerine kadar toplam 18 milyon ton gıdanın israf olduğunu aktaran Temelli, bunun maddi kaybının on milyarlarca lirayı bulduğunu bildirdi. Temelli, "İsrafın 100 milyar liralık kısmının serpme kahvaltıdan kaynaklandığı biliniyor. Bu her açıdan çok sıkıntılı bir durum. Bunu önlemenin yolu neydi? Bunu bir memleket meselesi olarak gördük. Hem memleketin hem de işletmelerin bereketini kaçırıyordu. Artık serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık" diye konuştu.