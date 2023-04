Geniş bir kitle için günün ayrılmaz parçası olan kahveler, kahve makinesi modellerine olan ilgiyi de artırıyor. Damak tadı ve pişirme yöntemine göre ayrılan kahve makinesi çeşitlerini artık hemen her evde görmek mümkün. Filtre kahveden kapsül kahveye kadar da sevilen her kahve çeşidi için ayrı kahve makinesi modeli ön plana çıkıyor. Piyasanın öncü pek çok markasınca satışa sunulan modeller kapasitesinden ayarlarına kadar da değişkenlik gösteriyor. Sunulan geniş model ağı sayesinde ev kullanımından profesyonel kullanımlara kadar her talebe yanıt verilebiliyor.

Üçüncü Nesil Kahveciliğin Öne Çıkanı Filtre Kahve Makinesi

Ürün grubu içerisinde en çok öne çıkanlardan biri filtre kahve makinesi modelleri oluyor. Öğütülmüş kahve çekirdeklerinin sıcak su ile bir araya gelmesi ve ardından demlenmesi prensibine dayanan filtre kahve makinesi, farklı bardak kapasitelerine sahip. Modeline göre 2, 5, 9, 15, 18 bardak kapasitesine sahip modeller mevcut. Evlerden ofislere kadar farklı ortamlara göre uygun kapasiteye sahip olanlar tercih ediliyor. Buna ek olarak su tankı kapasitesi de oldukça önem teşkil ediyor. 0,75 litreden 1,8 litreye kadar da pek çok su kapasitesine sahip model çeşitliliği artırıyor. Arzum, Grundig, Homend, Braun, Tefal, Karaca kahve makinesi çeşitleri içerisinde bu minvalde pek çok filtre kahve makinesi görmek mümkün. Modern tasarımları ile dikkat çeken bu model, düğmeli – dokunmatik kontrol mekanizmalarına sahip. Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde kolaylıkla filtre kahve hazırlığına imkân tanıyor. Üstüne üstlük aroma ayarına sahip modeller kahvenin sertliğini ayarlayabildiği için kişiye özel kahve demleyebiliyor. Son olarak renk renk tasarımları ile de modern mutfakların estetiğine büyük katkıda bulunuyor.

Geleneksel Lezzeti İle Türk Kahvesi Makineleri

Türk kahve makinesi modelleri de piyasanın öncü ve bilinen pek çok markasınca temsil ediliyor. Bu alanda da Fakir, Arzum, Arnica, Preo, Kiwi, Tefal, Arçelik kahve makinesi gibi modeller son derece gözde. Türk kahvesi makinesi de 1, 3, 6, 10 gibi farklı pek çok bardak kapasiteli modellerden oluşuyor. Bu sayede kalabalık gruplar, misafirler için yüksek kapasiteliler öne çıkarken bireysel kullanımlarda daha çok 1 ya da 3 gibi kapasiteli olanlar tercih edilebiliyor. Bu modellerde en beğenilen özelliklerden biri ise közde kahve fonksiyonu. Buna ek olarak klasik ya da sert Türk kahvesi yapma seçeneği sunanlar da büyük ilgi görüyor. Bu sayede kişiye özel bir Türk kahvesi hissiyatı sağlanabiliyor. Sesli ve ışıklı uyarı sistemine, sütlü Türk kahvesi özelliğine sahip modern tasarımlar da bu grubun önde gelenleri olarak hafızalara kazınıyor. Güvenlik açısından ise taşmayı önleyen sensörlere sahip olanlar büyük artı sağlıyor. Böylece demlenen kahvenin taşması söz konusu olmadığı gibi makinenin de devamlı başında durma ihtiyacı azalıyor.

Diğer Kahve Makinesi Çeşitleri

Filtre kahvelere kıyasla daha sert ve yoğun bir içime ise genellikle espresso makinesi ile ulaşılıyor. Bunun için kaynatılmış suyun yüksek basınçla incecik öğütülen toz kahveden geçmesi gerekiyor. Bu da bir nebze komplike olduğu için espresso yapımında görece katı kurallar da yok değil. Philips, Saeco, Nespresso, Siemens, Fakir, Ariete gibi markalarca imal edilenler popüler espresso kahve makinesi çeşitleri arasında. Bunlar da 0,6 litre, 1,2 litre, 1,7 litre ya da 2,3 litre gibi farklı su tankı kapasitelerine sahip. Son olarak kapsül kahve makinesi seçenekleri de büyük rağbet görüyor. Kapsülün içerisindeki kahveyi su ile ısıtıp içilebilir hale getiren bu modeller, son derece pratik olduğu için de ilgi görüyor. Tüm hazırlık kapsül içerisinde gerçekleştiği için de temizlik derdi pek olmuyor. Özellikle günün yoğun koşturmacası içerisinde evlerden ofislere kadar pek çok mekânda da kapsül kahve makinesini görmek mümkün.