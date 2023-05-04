Daha yeşil bir Nevşehir için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, Kahveci Dağı eteklerine 2 bin yeni sedir fidanı daha dikiyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Bir süre önce Kahveci Dağı’nda bulunan Kent Ormanı’nda düzenleme çalışmalarına başlayan ve burada kentin en büyük park ve mesire alanı oluşturmak için harekete geçen Nevşehir Belediyesi, Kahveci Dağı eteklerinde de ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyor.

Bu kapsamda bu bölgede geçtiğimiz yıl 20 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturan Nevşehir Belediyesi, bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleri ile bölgede geleceğe nefes olacak fidanların dikimini sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Kahveci Dağı eteklerinde bulunan ve bir süre önce turizme kazandırılan tarihi Meryem Ana Kilisesi’nin altına ilk etapta 2 bin sedir fidanı dikilecek. Fidan sayısı önümüzdeki haftalarda daha da arttırılacak.