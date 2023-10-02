Esenler Belediyesi, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Kahveler bizden, sohbet sizden” mottosuyla kahve ikramının yapıldığı etkinlik, Esenlerlilere güzel bir hafta sonu yaşattı.

Esenler Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne özel olarak düzenlenen etkinlik, 3’üncü yılında da Esenlerlilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi, kokusu ve tadıyla romanlara, şiirlere ve şarkılara konu olan kahve, “Dünya Kahve Günü”nde Esenlerlilerin damağını şenlendirdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte hatırlık kahveler sohbetlere eşlik ederken Esenlerli vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da vatandaşlarla sohbet ederek hep birlikte kahve yudumladı.

"Belediyemiz bugüne önem veriyor"

Kahvenin insan hayatında ciddi bir yeri olduğunu söyleyen Ömer Demir, “Günümüzde Türk toplumu kahve yerine çayı tercih ediyor olsa da aslında geçmişte kahvenin toplumumuzda daha büyük bir yeri vardı. Kahve her zaman insanın hayatında olması gereken ve güzelleştiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Kahve içmeden ayılamayanlardan değilim ama genelde gün içerisinde fırsat buldukça bir kahve içmeye gayret ediyorum. İyi demlenmiş bir filtre kahve benim favorimdir. Esenler Belediyesi’ne bugüne önem verdiği ve insanları yeniden kahve tüketmeye teşvik ettiği için teşekkür ediyorum. Daha farklı ve büyük organizasyonlarla da büyüyerek devam etmesi umuyorum” dedi.

"İlk kez böyle bir etkinliğe katıldım"

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)’nde hafta sonu kursuna gelen Rümeysa Reka ise “Her Pazar ESEV’de kursa geliyorum. Bu hafta da böyle bir etkinlikle karşılaşmak mutlu etti. Dünya Kahve Günü’nü biliyorum ama hiçbir yerde etkinliğe katılmadım, bu ilk oluyor. Arkadaşlarıma da ben söyledim kahvelerimizi buradan alalım diye. Kahve içmeyi çok seviyorum. Günlük en az iki fincan kahve içerim. Genellikle de her çeşit kahveyi evde kendim yaparım. Bu etkinlik de benim için farklı ve keyifli oldu. Etkinliği görür görmez arkadaşlarımı da çağırıp kahvelerimizi almak için hemen sıraya girdik” ifadelerini kullandı.

Favorim Türk kahvesi

Ekinlikten memnun olduğunu dile getiren Zeynep Yıldız, “Bu etkinlikten çok memnun kaldım. Öncelikle başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kahve içmeyi seven biri olarak benim favorim Türk kahvesidir. Kahvaltıdan sonra muhakkak bir fincan kahve içerim. Yoğun çalışma temposuna sahibim bu yüzden bir de gün sonunda içme fırsatım oluyor. Birazdan buradan da kahvemi alıp oturup dinleneceğim” şeklinde konuştu.