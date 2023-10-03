Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesi 11 Ekim Çarşamba günü Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kalite Yolculuğu” mottosuyla düzenlenecek olan 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi için çalışmalarını tamamladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KalDer Kayseri tarafından bu yıl 9.’su düzenlenecek olan ve Defne Sarısoy’un sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, Cumhuriyetimizin 100. yılında geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz ile ilgili konular konuşulacak.

Bir Cumhuriyet Kenti: KAYSERİ, Bir Kişi Bir Orduya Eşdeğer, Yeni Nesil Yetkinlikler, Kalite Yolculuğu başlıklı oturumları, her biri alanında uzman konuşmacılar aktaracak.

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürmek üzere çalışan KalDer Kayseri Şubesinin, 9. Kez düzenlediği Erciyes Mükemmellik Zirvesi 5 Farklı oturumda, Cumhuriyetimizin 100. yılında Kalite Yolculuğunun geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz ile ilgili farklı boyutlarına değinerek konuşmacılarımız katılımcılara bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

11 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda başlayacak olan etkinlikte sırasıyla, KalDer Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz, Türkiye Kalite Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde Teknoloji Projeleri Yöneticisi Tanyel Çakmak, YMA Gelişim Platformu Kurucusu Yasemin Merih Alpaslan, UnifyBytes CEO'su, Mahir Yüksel ve şair, yazar, müzeci Sunay Akın yer alacak.