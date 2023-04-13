Dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT’e Kaleiçi temasıyla katılan Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, 15 Nisan’da kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edecek fuarda Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte açtıkları stantta ziyaretçileri ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - 15 Nisan’a kadar İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edecek fuar, bu yıl 30 ülkeden 600’e yakın katılımcıyı ve 40 binin üzerinde sektör temsilcisini ağırlıyor.

Muratpaşa Belediyesi defuarda Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin tanıtıldığı stantla fuarda yer aldı. 50 metrekarelik stant alanına sahip Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ki fuar teması ise “Kaleiçi’nin Antik Bakışları” oldu.

Fuarın açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı (TÜROFED) Sururi Çorabatır’ın yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı.

Başkan Uysal, fuarda hem belediyestandında Kaleiçi gönüllü gibi çalışıp Antalya’nın tarihi kent merkezini tanıtırken hem de aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu ziyaretçileri ağırladı. Başkan Uysal, 2014’ten itibaren Kaleiçi merkezli bir destinasyon tanıtımını sürdürdüklerin söyledi. Uysal, bu çalışmaların sonucunda Antalya’nın tarihi kent merkezinde 12 ay devam eden bir turizm hareketliliğinin sağlandığına dikkat çekti. Başkan Uysal, fuarda Antalya stantlarını da ziyaret etti.