Enez Büyükevren Köyü'nde ekilen tohumluk buğday verimi artıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziraat Teknikeri Berkay Camcı, buğdayda Hamza, arpada Sultan tohum üretimi yaptıklarını belirterek, "Toprak özelliği safiyeti korunarak kaliteli ve genç tohum üreterek verimi artırıyoruz. Üreticiden yüksek fiyata alıp eleme, ilaçlama sonrası tohum olarak bizde yüksek fiyata satıyoruz. Burada hem biz hem de üretici kazanıyor. Kendi tohumumuzu kendimiz üretiyoruz" diye konuştu.

Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan ise, Ziraat Mühendisleri kontrolünde ekilen tohumluk buğday ve arpa da yüksek verim aldıklarını ifae ederek, üreticilerin kaliteli tohum kullanmalarını önerdi.