Kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenlerinde ilk sıralarda bulunduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Yesin, "Kalp hastalığı ve felç için en önemli risk faktörleri sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı ve alkolün zararlı kullanımıdır" dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Yesin, kalp damar hastalıkları hakkında merak edilenler hakkında bilgilendirmede bulundu. Kalp damar hastalıklarının, kalp ve kan damarlarının bir grup bozukluğu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yesin, "Bütün damar tıkanıklıklarının (kalp damarı, şah damarı, bacak damarı, kol damarları vs.) tedavileri ilaçla tedavi (medikal takip), balon/stent yöntemi ya da açık ameliyat dediğimiz cerrahi yöntemlerle yapılır. Son yıllarda ameliyatsız yöntem olan balon/stentleme yöntemi ile açık ameliyatlardan daha yüz güldürücü sonuçlara ulaşılabilmektedir" dedi.

"Anjiyo, el bileğinden de yapılabiliyor"

Doç. Dr. Yesin, anjiyografi işlemi hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Anjiyografi, eskiden kasık bölgesinden girilen, son dönemde ise daha sık olarak el bileğindeki küçük bir damardan girilerek küçük borucuk şeklinde kateter dediğimiz malzemelerle yapılan bir damar görüntüleme/damarı görme işlemidir. Damar tıkanıklığını tespit ettiğimizde, hasta ve yakınlarına detaylı bilgilendirme yaptıktan sonra ilaç tedavisi düzenleyip balon ve stent dediğimiz damarı açmaya yarayan yöntemle yine el bileğinden bu işlemi yapıyoruz"

Yüzde 100 tıkalı damarlar ameliyatsız açılabiliyor

Günlük pratiklerinde nadir de olsa çok zor diye sınıflandırabilecekleri damar tıkanıklıklarının da olabildiğini işaret eden Doç. Dr. Yesin, bunlardan en önemlisinin ise tam tıkanmış (yüzde 100 tıkalı) damar tıkanıklıkları olduğunu ifade etti.

Bu tip tıkanıklıklara kronik total oklüzyon (CTO) dediklerini belirten Doç. Dr. Yesin, "Eskiden bu tip tıkanıklıklar için tek tedavi yöntemi açık kalp ameliyatıydı ancak son zamanlarda teknolojinin ilerlemesiyle mikro müdahalelerle ameliyatsız açılabiliyor. Bu tip damarları açmak için çok ciddi emek, özellikli malzeme, özel teller, özel mikrokateterler ve özel balonlar gerekmektedir. Eğer kateter laboratuvarınızda bu tip malzemeler yoksa ya da bu konuda tecrübeniz yoksa, bu damarları açmak/açmaya çalışmak hastaya fayda yerine zarar getirebilir. Dolayısıyla, bu konuda tecrübeli bir hekimin müdahalesi doğru olacaktır. Nitekim kendi kliniğimizde bu tip zor damarların müdahalesini yapıyoruz. Bir diğer zor işlem ise damar tıkanıklığı kireçlenmiş ve normal balon stentleme yöntemi ile açılamayan damarlardır. Genelde yaşlı hastalarımızda ya da böbrek yetmezliği olanlarda bu durumla sık karşılaşırız. Bu tip tıkanıklıklar için de aterektomi dediğimiz damar içini traşlama yöntemini kullanıyoruz. Yine bu yöntemde de damarların yırtılma riski yüksektir. Ancak tecrübeli operatörler tarafından düşük riskle yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kalp damar tıkanıklığı dünyadaki en sık ölüm sebebidir"

Damar tıkanıklıklarının çoğunda ameliyatsız tedavinin mümkün olduğunu ifade eden Mahmut Yesin, çoğu müdahalenin el bileğinden yapılabildiğinin altını çizdi. Yesin, "Kalp damar tıkanıklığı dünyadaki en sık ölüm sebebidir. Kalp için kontrollerimizi aksatmamalıyız. Özellikle şeker hastalığı olanlar veya sigara içen hastalarda ayak yarası varsa ve yürürken bacaklarda ağrısı varsa mutlaka bacak damar tıkanıklığı için kardiyoloji uzmanına başvurması gerekmektedir. Erken teşhis edildiği takdirde bacak kesilmesinin önüne geçilebilir. Görme bozukluğu ya da kısa süreli felç atağı geçirenlerde şah damar tıkanıklığı olabilir, basit bir yöntem olan ultrason ile tetkik edilmelidir" sözlerine ekledi.