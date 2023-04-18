Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kalp hastaları için önerilerde bulunan Sabri Ülker Vakfı, kalp hastalarının oruç için mutlaka hekimiyle konuşması gerektiğinin altını çizdi.İSTANBUL (İGFA) - Oruç tutmanın insan sağlığı için birçok faydası bulunuyor. Ancak oruç tutarken beslenme ve uyku düzeninde meydana gelen bazı değişiklikler, kalp hastalarının sağlık durumunu etkileyebiliyor.

Bu nedenle oruç tutmak isteyen kalp hastalarının öncelikle doktorlarına danışmaları gerekiyor.

Genel olarak durumu kontrol altında olan kalp hastalarının doktorlarının önerileri doğrultusunda ilaç alım saatlerini düzenleyerek oruçlarını tutması öneriliyor.

Türk Kardiyoloji Derneği, tek başına hipertansiyonu olan ve ilaçla kan basıncı normal düzeylerde seyreden hastaların ilaçlarını her gün düzenli almak koşulu ile oruç tutabileceklerini belirtildi.

Oruç ile birlikte besin tüketiminin ve sigara kullanımının azalmasının genel olarak kalp hastalığı riskini azaltacağını vurgulayan uzmanlar, kalp rahatsızlığı olan kişilerin üzerinde de olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Yapılan çalışmalara göre, Ramazan süresince ve sonraki birkaç haftalık dönemde HDL yani iyi kolesterol düzeylerinin Ramazan öncesine göre arttığını aktaran uzmanlar, LDL yani kötü kolesterol düzeylerinin ise azaldığını kaydetti.