Bölgesel amatör ligin iddialı temsilcisi İnegöl Kafkasspor, sezon öncesi, kadro mühendisliği, tesisleşme, kurumsallaşma gibi yapılanmalarının yanında, camia ile birlik buluşmaları düzenleyerek, görsel şölen eşliğinde taraftarlarınıda sezona motive ediyor.

Hasanpaşa mahallesinde, Kamikaze buluşmaları adı altında düzenlenen gecede, taraftarların meşale şovu, kafkas folklor derneğinin dans gösterisi, fazlasıyla renkli bir gece yaşanmasına olanak sağladı.

Gecede konuşan Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mennan PORTAKAL:

“Çok kıymetli Hasanpaşa köyü sakinleri, bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın muhtarım size çok teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımıza sadece Hasanpaşa değil, belki de bu akşam Hasanpaşa’dayız ama daha sonra diğer köy muhtarlarını da ziyaret edeceğiz, onlar da bizi ağırlayacaklar. Bu anlamda öncelikle; Kafkasspor oyuncularımıza, hocalarımıza, gönül vermiş Kafkasspor camiasına, tabi ki İnegölsporumuza da başarılar diliyorum, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.” Dedi.

Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman ŞENTÜRK:

“Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Öncelikle bize bu geceyi yaşatan, emeği geçen başta muhtarımız Suat Karakaya abimize ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizleri sevgi ve saygıyla kucaklayan Hasanpaşa mahallesi halkına da saygılar sunuyorum. Biliyorsunuz Kafkas camiasının üç tane derneği var. Birisi 1978’de Kafkas Folklor Derneği diğeri 1980 yılında Kafkasspor Derneği ve 1918 yılında da Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği kurulmuştur. Bu üç derneğimizin yönetimleri, bütçeleri tamamen ayrıdır. Fakat gönül bağımız birdir. Buna da kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar bu akşam bizleri ağırlayan tüm Hasanpaşa halkına emeği geçen herkese saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.” Dedi

Kafkasspor Başkanı Celal TER:

“Saygıdeğer büyüklerim saygıdeğer küçüklerim hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırlayan başta Hasanpaşa köyü muhtarımız Suat Karakaya’ya teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bir otobüs aldık, sene başında güzel bir takım kurduk. Otobüsle beraber köylerimizi ziyaret ediyoruz. Bu akşam geniş kapsamlı bir Kamikaze taraftar buluşması adı altında 1’incisini düzenledik. İnşallah bu önümüzdeki senelerde de kenetlenerek, daha da büyüyerek, daha da fazlalaşarak ilerletmek istiyoruz. Bizler elimizden geldiğince yönetici arkadaşlarımla sizler için gecemizi gündüzümüze katarak İnegöl’ümüze yakışır, Kafkas spor’umuza yakışır, camiamıza yakışır hamleler yapmaya çalışıyoruz. Başarının bir tesadüf olmadığını gösteriyoruz. Sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. Ben Kafkasspor Başkanı olarak sizlerden manevi destek bekliyorum. Sosyal medyalarımızı, Kafkasspor sayfalarını takip edersek, beğenirsek manevi olarak en büyük desteği vermiş olursunuz. Tabi sadece sosyal medyada değil, 15 gün sonra Allah’ın izniyle çıktığımız ilk maçta 2 Ekim Pazar günü de desteğinizi bekliyoruz. Hep beraber olursak daha da güzel oluyor. Kenetlenirsek daha da büyüyoruz. İnanırsak başarırız Allah’ın izniyle. Gerek hocalarımız gerekse oyuncularımız zaten bize bu ışığı veriyorlar, sizler de desteklerseniz sezon sonunda hak ettiğimiz şampiyonluğu elde edeceğimize inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.” Dedi.