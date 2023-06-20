Türkiye’nin en çok tercih edilen köklü karayolu seyahat markası Kâmil Koç, dijitaldeki en başarılı marka ve projelerin ödüllendirildiği Brandverse Awards’tan ödül aldı.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen Brandverse Awards’ta, 2023 yılının kazananları belli oldu. Sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği organizasyonun Veri Ödülleri Bölümü’nde bu yıl 50’den fazla sektörden markaların sosyal medya hesapları SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre analitik olarak incelendi. Organizasyon kapsamında; 1 Nisan 2022 - 1 Nisan 2023 döneminde; markaların dijitalde yaptıkları tüm kampanya ve iletişim faaliyetleri Deloitte Türkiye’nin uzmanlığı ile titiz bir değerlendirmeye alınarak, kategorilerinin en başarılı markaları ödüllendirildi.

Türkiye seyahat sektörünün önde gelen markası Kâmil Koç ise, sosyal medya alanındaki başarılı çalışmaları ile SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nin Karayolları Ulaşım kategorisinde ‘Bronz’ ödülün sahibi oldu. Sosyal medyayı en başarılı kullanan markalar, 16 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen törende ödüllerini, Metaverse360 Agency desteği ile NFT olarak aldı.

“Dijital uygulamalarımızla yolculuğu keyfe dönüştürüyoruz”

Seyahat sektöründe hizmet veren bir marka olarak, sosyal medya alanındaki çalışmalarıyla ödül almanın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, şunları söyledi:

“Teknoloji ve dijitalleşme artık hayatımızın her alanında etkin bir yere sahip. Değişen dünya ve tüketici davranışları doğrultusunda bugün her marka bu alandaki yenilikleri etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Tüketiciler artık tek tıkla işlerini halletmek ya da bulundukları ortamda teknolojinin ve dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerden daha fazla yararlanmak ve özellikle sosyal medya alanında markalarını daha fazla görmek istiyorlar.

Biz de yenilikleri ile seyahat sektörüne öncülük eden bir marka olarak, teknoloji ve dijitalleşme alanındaki bu gelişmeleri yakından takip ediyor, kendimizi bu değişime entegre etmeye gayret gösteriyoruz. Özellikle Avrupa’nın en büyük şehirler arası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip iş ortağımız FlixBus ile bu yeniliklerin hayatımıza kattığı kolaylıkları, yol arkadaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Yolcularımız artık en hızlı şekilde dijital uygulamamız üzerinden bilet alabiliyor, sosyal medya mecralarında çalışmalarımızı yakından takip edebiliyor, bu alanda seslerin rahatlıkla bize ulaştırabiliyorlar.

Bunun yanında yine üstün teknolojiye sahip yeni nesil otobüslerimizde dijitalleşmenin getirdiği imkanlar sayesinde çok daha keyifli bir yolculuk deneyimi yaşıyorlar. Yaptığımız tüm bu çalışmaların da bugün böylesine değerli bir organizasyonda ödüle layık görülmesi bizler için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Bu ödülü, aynı zamanda bundan sonraki yeniliklerimiz için de önemli bir motivasyon kaynağı olarak görüyoruz.”