Türkiye seyahat sektörünün önde gelen markalarından Kâmil Koç’ta, İnsan Kaynakları (İK) & İdari İşler Grup Müdürlüğü’ne sektörün deneyimli ismi Canalp Büyükuysal getirildi.

Kâmil Koç, İnsan Kaynakları & İdari işler Grup Müdürlüğü’ne önemli bir atama gerçekleştirdi. İnsan kaynakları alanında danışmanlığın yanı sıra İK süreçlerinin icrası ve yönetimi konularında önemli çalışmalarda bulunan sektörün deneyimli ismi Canalp Büyükuysal, şirketin İnsan Kaynakları & İdari İşler Grup Müdürlüğü’nün başına getirildi.

Yapılan açıklamaya göre, PwC Türkiye ekibinde İnsan Kaynakları Danışmanlığı biriminde kariyerine başlayan Büyükuysal, bugüne kadar 50’den fazla firma ile proje süreçlerinde yer aldı. Çalışma hayatını, danışmanlık görevleri ile birlikte İK süreçlerinin icrası ve yönetimi alandaki çalışmalarla geçiren Büyükuysal, şimdiye kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren global ve yerel firmalarda İnsan Kaynakları fonksiyonunun tüm alanlarında uzman ve üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Organizasyonel Gelişim, Performans Yönetimi, Ücret ve Yan Haklar, İK Dönüşümü, Yetenek Kazanımı ve İşveren Markası alanlarında İK konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip olan Büyükuysal; özellikle insan yönetimi, etkileme ve ilişki kurma konularında İK stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin yaptığı yoğun çalışmalarla bu alanda sektörün öncü ve deneyimli isimleri arasında yer alıyor.

‘İnsana Değer’ mottosunu işinin merkezine konumlandıran; işveren ve çalışan arasında köprü görevini görmeyi kendine gaye edinen Büyükuysal, 1 Ekim tarihi itibarıyla Kâmil Koç İnsan Kaynakları & İdari İşler Grup Müdürü olarak, yeni görevine başladı. Büyükuysal, yeni görevi kapsamında, 1000’e yakın araç sayısı, yaklaşık 2 bin çalışanı ve günde gerçekleştirdiği 1000’in üzerindeki sefer sayısıyla Türkiye seyahat sektörünün köklü markası Kâmil Koç’ta; bilgi, birikim ve deneyimi ile İK alanında katkı sunacak.