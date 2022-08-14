İnegölspor 3 Ağustos’ta Bolu’da girmiş olduğu kampı bugün sabah saatlerinde yapmış olduğu antrenmanla sonlandırdı. Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve Teknik Direktör Şaban Yıldırım, kamp sürecini değerlendirdi.

OYUNCULARIMIZ TAVİZSİZ ÇALIŞTI

Güzel bir kamp süreci geçirdiklerini belirten İnegölspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, “Antrenman hedeflerimize ulaştık. Çok önemli bir sakatlığımız olmadı ki bu bizim için çok önemli. Fiziksel olarak daha iyi duruma geldik. Taktik çalışmalarında da iyi aşamalar kaydettik ama tabi çalışmalarımız devam edecek. Oyucularımız gerçekten tavizsiz çalıştılar. Önümüzde zaman var, lig başlayana kadar hazırlıklarımız devam edecek. Hazırlık maçlarında sisteme uyumu ve koordinasyonu gözlemledik. Bütün oyuncularımızı görmek ve hazır halde tutmak istiyoruz. Çalışma sistemimizde bütün oyuncularımıza aynı ilgiyi göstermek var” dedi.

HEDEF DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİZ

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise, “Güzel bir kamp sezonu geçirdik ve takımımıza güveniyoruz. 4 hazırlık maçı yaptık, oyuncularımızı takip ettik bu maçlar verimli geçti. Lige hazır sayılırız. İnşallah bu sene çok güzel bir sene olacak. Hedef doğrultusunda hareket edeceğiz. Altyapı futbolcularımızdan da kamp sürecine 8 futbolcumuzu dahil ettik. Bu futbolcularımızdan da gerçekten memnun kaldık. Kamp sürecini iyi geçirdiler ve bizleri umutlandırdılar. Ayın 21’inde de İnegöl’de Diyarbekirspor ile bir hazırlık maçımız olacak. Taraftarlarımızı da bu maça bekleriz. Takımımızın yanında olsunlar. Bu sene dediğim gibi çok güzel olacağına inanıyorum, kenetlenerek sezonu güzel sonuçlarla bitireceğiz” ifadelerini kullandı.