700 bin kamu işçisini ilgilendiren kritik görüşme bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleşecek.ANKARA (İGFA) - 700 bin kamu işçisini ilgilendiren kritik görüşme bugün saat 14.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak.

Toplantıya Türk-iş ve Hak-iş başkanları katılacak.

Hatırlanacağı gibi, kamu işçileri için hükümetle masaya oturan Türk-İş Sendikası Başkanı Ergun Atalay, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeyi seçimden önce imzalamak istediklerini belirtmişti. Atalay, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.